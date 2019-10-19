同性婚姻覆核敗訴 判辭：社會分歧強烈

官：法庭不就社會議題發表意見

政府須全面檢討 免受法律挑戰

法官周家明在判辭強調，法庭不會就社會、道德及宗教議題發表意見，只從法理原則出發；但法庭認為政府須就相關事項全面檢討，否則相關法例、政策及公共機構的決定，有可能被指歧視而受到法律挑戰，將耗費許多時間及成本。

申請人MK主張，香港法律不容許同性伴侶結婚，而政府未提供承認同性婚姻或民事結合的法律框架，屬違憲。周官不同意兩者違憲，他說《基本法》第37條列明「香港居民的婚姻自由和自願生育的權利受法律保護」，其中「婚姻」兩字意指異性婚姻，並不如MK一方所說，亦涵蓋同性婚姻。

周官指出，基本法於1990年發布及1997年生效，其間無任何地方承認同性婚姻，直至2001年，荷蘭才成為首個同性婚姻合法化的國家，因此基本法對婚姻的立法原意並不包括同性伴侶。

周官表示，他知悉同性婚姻在國際上的趨勢，目前有26個司法管轄區批准同性婚姻，另有16個容許民事結合或註冊伴侶關係。但相比之下，香港社會的轉變並不清晰，民間對同性婚姻或民事結合等方式仍有強烈分歧。

MK一方曾引述澳洲案例，指澳洲高等法院在2013年裁定聯邦法律中的「婚姻」，亦包含同性婚姻。周官指出，澳洲當時的社會氛圍和香港大相逕庭，包括澳洲首都於2013年通過同性婚姻合法化、8個首府於2014年認可同居同性伴侶關係，以及近六成人在2017年公投支持婚姻平權。

官指如將同性婚姻納入法律

「詮釋條文為名 實際引入新政策」

周官續稱，如果法庭將同性婚姻納入法律，是以詮釋條文為名，實際等同引入新的政策，將對法律、社會、經濟層面帶來深遠影響。至於政府應否訂立同性婚姻的法律框架，周官稱法庭不應表明政府的責任，否則將越過司法機關的權力；而政府應否為讓同性伴侶享有和異性伴侶一樣的權利和好處，周官就認為每項都要獨立檢視，例如同性伴侶可否領養小孩等。申請人MK是女同性戀者，她和一名女子同居兩年，去年6月入稟申請司法覆核，暫時未知會否申請上訴。

【案件編號：HCAL1077/18】