岑敖暉梁國雄入閘 黃之鋒朱凱廸未知

王進洋提名期後收信促解釋「建國」

王進洋收到選舉主任來信詢問他是否支持港獨，和對「香港建國」的定義。王在社交媒體上回覆：「我認為香港有足夠條件成為一個國家。而呢樣嘢，係我控制唔到；因為香港有自己嘅貨幣／司法制度／道路網絡／生活文化／財富，而呢幾點係透過長時間累積出嚟。」王又說無作過建國言論。

岑敖暉強調參選是「我們應得的權利」，重申「光復香港，時代革命，你我有責」。遇襲受傷、仍在留院的民陣召集人岑子杰早前報名出戰沙田瀝源選區，他昨收到提名有效通知書，其黨友曾健成和梁國雄都獲確認提名有效。

被指是「ＤＱ高危」的香港眾志秘書長黃之鋒和立法會議員朱凱廸至昨日仍未獲確認提名有效。選管會下周四（24日）將舉行候選人簡介會，參選人最遲在簡介會前會收到提名是否有效通知。

另一方面，近月反修例抗爭升級，坊間憂慮政府或押後在11月24日舉行的區選。選舉管理委員會稱正為有可能出現的突發情况制定應對方案。

選管會昨亦刊憲修訂立法會選舉和區議會選舉有關披露個人資料的要求，日後憲報刊登有效提名公告時，會刊登候選人屬意披露的「地址」，例如辦事處或業務地址、通訊地址、住址或郵政信箱號碼，不會再刊登候選人的主要住址，以保障私隱。

荃灣海濱選區其他參選人包括莫遠君、鄒秉恬和陳宇希；瀝源選區另一參選人為公民力量黃宇翰；曾健成參選的東區樂康選區另一參選人為李進秋；出戰土瓜灣北選區的梁國雄對撼民建聯李慧琼；東涌南選區其他參選人包括劉永賢和黎永安；黃之鋒報名參選南區海怡西選區，同區參選人為新民黨陳家珮，及林浩波；朱凱廸報名參選元朗八鄉南選區，同區另有黎永添和徐卓然。