工展會縮展期增保安 展商要簽免責書 威馬不參展

廠商會昨公布，持續升溫的社會活動嚴重影響交通，對戶外展覽帶來極大挑戰，但決定如期辦工展會，只是展期由原定的24日縮至22日，即由12月10日至31日，開放時間由原定上午11時至晚上10時，縮至晚上8時。廠商會重新接受參展商報名，退展可獲退還已繳交的參展費、贊助費、廣告費、保證金等，來屆參展機會不受影響。

因暴動取消不可追討 被批「大石砸死蟹」

據廠商會發給參展商的文件，工展會將加強保安，包括增聘外籍特別保安員、檢查入場者物品、以塑膠圍欄代替鐵馬等。附件亦提及，若有人叫口號，會遠距離監視；若有圍堵或破壞會報案；若出現催淚彈或汽油彈，將緊急關閉展會。文件呼籲參展商及其前線員工言行需保持中立冷靜。

工展會免責條款列明，倘發發生惡劣天氣、集會、遊行、暴動、戰爭等，大會保留取消或更改工展會權利，參展商不得向大會追討。

威馬電器昨回覆稱今年不參展，沒解釋原因。有中小企電器參展商稱，萬一取消工展會不可追討，形同「大石砸死蟹」，「錢就參展商出，彩就廠商會攞」。

有不願具名的食品參展商則決定參展，稱廠商會讓展商再次考慮要否繼續參展，是有選擇，相信沒大型機構會希望臨時中斷或取消活動，商家需共同承擔社會運動的影響。安記海味老闆潘權輝亦決定參加，稱今年安排可接受，認為自己與廠商會「坐埋同一條船」。