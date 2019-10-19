爭議控罪元素敗訴 DR醫生誤殺罪排期重審

上訴人麥允齡被控一項誤殺罪，控方指源於她為病人施用血液製品療程失當，違反作為註冊醫生的專業責任，失職行為屬「嚴重疏忽」（Gross Negligence）。

案件審訊時，高院法官張慧玲曾表示，考慮被告是否「嚴重疏忽」時，除評估客觀標準，控方亦必須證明被告犯案時有「主觀意識」。就該法律觀點爭拗，麥允齡一方提出上訴，案件交由終審法院審理，主要爭議控方需否證明被告必須主觀地犯案，才構成誤殺罪中「嚴重疏忽」。

終院：主觀意識非誤殺必要元素

終院首席法官馬道立及常任法官李義在判辭引用英國Adomako案例，指出因嚴重疏忽導致誤殺罪有既定的客觀定罪條件，包括：控方必須證明被告對死者負有謹慎責任、被告違反該謹慎責任而導致死者死亡，以及被告行為遠低合理標準以致「嚴重疏忽」。

判辭又舉例，在一宗引致誤殺的交通意外中，控方應聚焦被告疏忽程度，例如該疏忽的嚴重程度是「危險駕駛罪」不能反映。故陪審團裁定被告是否干犯誤殺時，應針對被告行為作事實裁斷，並根據社會一般標準，評估其行為偏離上述客觀標準的程度。被告只要被裁定對死者負有謹慎責任，並違反該謹慎責任導致死者死亡，便構成「嚴重疏忽」，便應以誤殺罪嚴懲。而控方毋須確立被告主觀意識，強調主觀意識只與法律責任有關，不構成誤殺罪必要元素。

另外，2015年慈雲山環鳳街車房爆炸事件，涉案車房技工黎駿豪被控3項誤殺，但律政司同樣因本案法律爭議押後審訊，預料案件隨着終院頒下判辭將排期開審。

【案件編號：FACC3/19】