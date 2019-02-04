九龍塘軍營CCTV 7拍營外 3向浸大

本報記者昨午於聯福道及聯合道一帶觀察，發現九龍塘解放軍九龍東軍營內安裝了最少9個閉路電視鏡頭，部分鏡頭尚算簇新，除有兩個鏡頭拍攝聯福道的軍營出入口，其餘7個鏡頭均是拍攝軍營外環境，其中3個鏡頭朝向浸大逸夫校園範圍，分別位於吳多泰博士國際中心對面、聯福道軍營出入口及軍營內一幢建築物天台。另外，有4個鏡頭設置於聯福道及聯合道，拍攝行人路環境，而兩條街道均是來往浸大校園的主要通道。

校長稱校園關鍵位置加鏡頭 浸大：會諮詢

浸大校長錢大康前日向全體學生發信，內文提到就近日社會持續發生的衝突及暴力事件，校方將加強保安措施，包括在校園的關鍵位置（critical locations）加裝閉路電視鏡頭，並會盡快邀請校外專家審視校園保安，堵塞校內保安漏洞；另外，信中亦提到警方只可在已獲正式授權及有合理理由下，如獲得法庭搜查令，方可進入校園，其間亦會由校方職員陪同。

浸大回應稱，校方將外聘保安專家，盡快審視校園保安措施，並邀請同學和教職員提供意見，在同學認為適當的地方加裝閉路電視鏡頭，同時增加駐校的保安人員數目，強調所有新措施在落實前均會諮詢同學和相關教職員。至於校園範圍以外，並非由浸大擁有或管理的設施則未有資料。本報昨向解放軍駐港部隊新聞部查詢，至截稿前未獲回覆。