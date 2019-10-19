感情金錢糾紛 紮鐵工殺雀友

遭拳打以刀還擊 報警自首

54歲死者姓周，人稱「阿龍」，64歲疑兇姓盧，人稱「阿秋」。事發昨午3時許，元朗安樂路79至81號建安樓閣樓一個疑似非法麻將檔內，阿龍及阿秋疑因「爭女」及金錢問題爭執，阿龍先拳打阿秋，阿秋疑不堪被打，盛怒之下拿刀斬向阿龍，阿龍頭部及手部身中多刀受傷，昏迷倒地浴血。

阿秋自知鑄成大錯，慌忙報警自首。警方及救護員趕至，將阿龍送往博愛醫院救治，至下午4時53分證實死亡。現場為一個大廈閣樓單位，面積約200呎，單位內有人疑經營非法麻將檔，有3枱麻將，案發後單位多處包括窗戶佈滿血迹，探員在單位檢獲一把兇刀。阿秋涉嫌謀殺被捕，現正被扣留調查。警方稍後將安排為死者驗屍以確定死因。案件列謀殺案，元朗警區重案組正調查。

現場疑為非法麻將檔

有街坊稱，阿龍及阿秋皆在地盤工作，其中阿秋為紮鐵工人，二人在區內非法麻將檔認識，素有積怨。街坊表示，阿秋有一名中年女友叫「阿娟」，雙方交往約一年；阿娟喜歡到澳門賭錢並曾欠債，阿秋亦有幫她償還。街坊指出，最近阿龍介入二人感情，街坊形容阿龍「沙沙滾」，經常「撩」阿娟交談，並曾向阿娟借下數萬元。街坊透露，阿秋早前曾以刀指嚇阿龍，要求他還錢。二人昨在阿娟任「睇場」的疑似非法麻將檔爭執，估計涉及感情及金錢問題。警方事發後聯絡阿娟到現場，並帶她到警署問話助查。

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