【Emily】取代陳沛然 蔣麗芸掌衛生Panel

泛民屢提名人選 僅4 Panel選出正副主席

司法及法律事務委員會上，由於競逐主席者不能兼任主持，泛民一再提名現任主席、經民聯梁美芬競逐，梁美芬最初話暫不接受，民主黨林卓廷及後話，「你係中大政政系校友，請你再考慮接受提名」，梁美芬終於「樂意接受提名」，隨即由副主席、法律界郭榮鏗頂上主持會議。

民主派隨即提名多人，公民黨郭家麒話要提名「執業律師」何君堯但被拒，公民黨楊岳橋話要提名「同梁美芬造詣同樣出色、精湛嘅（民建聯）周浩鼎」亦被拒，林卓廷又話要提名「同梁美芬同樣學術成就高嘅（民建聯）葛珮帆博士」再度被拒。會議最終未能選出正副主席。

噚日最終有4個委員會選到正副主席，去年由民主黨許智峯任副主席嘅環境事務委員會，今年被建制包攬正副主席，分別由獨立何君堯、民建聯何俊賢出任；上年由新民主同盟范國威任主席嘅公務員及資助機構員工事務委員會，今年就由工聯會郭偉強、勞聯潘兆平任正副主席。

財經事務委員會則最「和諧」，由經民聯張華峰同專業議政梁繼昌連任正副主席，梁繼昌更係由建制議員提名。