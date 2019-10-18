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港聞
2019年10月18日星期五
港聞二
「施政不聽民意招惡果 運動反映三大問題」 周永新：冀當權者誠實面對失誤
「公義伴隨事實來」 周盼設獨立委會
放寬按揭惹爭議 fb直播籲置業量力而為 林鄭：突破思維考慮租津租管
黃偉綸：土地共享顧問組 成員無地產界
林鄭答問會兩暫停 3建制提問 逐13泛民
監督鐵路新部門隸運房局 陳帆：編制研究中
民間記招斥未提5訴求 批強推置業斷錯症
區選收逾千份提名 各區至少兩人競逐 無人自動當選 97後首次
DQ高危族後備已報名
3警涉虐病人案 官拒頒令索創傷報告
企業數據應用調查：半數仍試算表理財
港島東走4心臟醫 全日「通波仔」押後
石棺案 小草：3被告稱一箍身一掩口一打針
幼園前校長遭投資者追1500萬
蠱惑夾萬有暗門 內地男買金失巨款
亞視員工投訴：9月拖糧10天
尊子漫畫
【Emily】被指瞓咗 黃定光：黐線，我好精神 郭家麒搞錯：因佢嘅常態係睡眠
【Emily】取代陳沛然 蔣麗芸掌衛生Panel
【Emily】上月晤挪威議員 許智峯未聞諾獎提名
【Emily】參考白宮聯署 鍾庭耀辦公民主導民調
【Emily】全月通乘客 港鐵畀百元現金券
【Emily】岑子杰遇襲 CY懸紅30萬緝兇
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【明報專訊】（請看附圖）
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「施政不聽民意招惡果 運動反映三大問題」 周永新：冀當權者誠實面對失誤
「公義伴隨事實來」 周盼設獨立委會
放寬按揭惹爭議 fb直播籲置業量力而為 林鄭：突破思維考慮租津租管
黃偉綸：土地共享顧問組 成員無地產界
林鄭答問會兩暫停 3建制提問 逐13泛民
監督鐵路新部門隸運房局 陳帆：編制研究中
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