亞視員工投訴：9月拖糧10天

強積金兩月未供款 80人受影響

一名不願具名的亞視員工本月10日向本報表示，公司自7月份起至少遲兩、三天才出糧；至昨日，即支薪期限後10天，公司仍未支付9月份薪金。強積金供款方面，他表示公司遲交7月份供款，至今未繳付遲供附加費，而8、9月份仍未供款；全公司約80人均受影響。

另外，該員工引述同事稱，9月分別兩次到公司醫保計劃的醫務所看診，第一次仍受保，惟第二次其醫療卡已失效。

該員工說他今個月要向親友籌錢交家用及房租，「暫時仍能應付」。他又說，「願意（與公司）共渡時艱」，但希望上司出來安撫員工，不要「老奉遲出糧」。

勞工處：已提僱主支付工資

勞工處表示已提醒有關僱主須按《僱傭條例》及僱傭合約條款向僱員支付工資，呼籲受影響員工到勞資關係科分區辦事處尋求協助。根據《僱傭條例》，僱主必須在僱員的工資期屆滿後，或僱傭合約終止後7天之內支付工資，任何僱主不依時支薪給僱員即屬違法，最高可被判罰款35萬元及監禁3年。