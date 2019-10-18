石棺案 小草：3被告稱一箍身一掩口一打針

被告依次為曾祥欣（28歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控2016年3月4日謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

污點證人「小草」何菱瑜憶述，與3名被告潛逃台灣近一個月，他們會輪流陪在小草身旁，不會讓她獨自一人或聯絡他人，而她的護照被扣起、沒有電話卡，難以向外界求救，令她感害怕。

逃台遭輪流看管 「找有錢友人」為由脫身

小草續稱，眾被告多次講述殺人過程，第三被告從後在事主腋下附近「箍」住其身體，次被告在前面掩口，首被告負責注射酒精入事主體內。次被告向她表示：「姦淫擄掠、殺人放火，我剩番強姦未做過。」另外，他們提及處理屍體時曾鑿開石棺，發現屍體斷手。

後來，小草用電話連接Wi-Fi以社交媒體致電男友，男友稱去台灣找她，着她趁機逃走。小草憶述逃走經歷時語帶哽咽，兩度取紙巾拭淚。她說當時與第三被告關係較好，兩人外出購買飲品時請求道「我想走，希望你幫我講說話」；其後向眾人聲稱認識居於台灣的男友人，對方「有啲錢」，盼找該朋友玩幾日，起初有人反對，但第三被告稱「試吓畀佢去，睇吓佢攞唔攞到錢返嚟」，終獲首被告批准離開，秘密與男友會面及報警。

指首被告屬領導 主動提出殺人

小草在辯方盤問時確認，首被告為同屋室友提供免費食宿，擔當眾人的領導角色，經常會指示室友為他工作，亦是他主動在「There」會議提出殺死事主。辯方則提到，首被告經常要求室友飲用橙色飲品，杯底有殘留粉末，飲用後失去判斷能力、思路混亂等，小草亦有同樣經歷。聆訊今天繼續。

【案件編號：HCCC459/16】