港島東走4心臟醫 全日「通波仔」押後

正培訓醫生 料兩年後推出

港島東聯網昨公布2019/20年度工作計劃。陸志聰表示，原本港島東及港島西聯網計劃合作成立港島區團隊，為患有心肌梗塞病人提供24小時緊急冠狀動脈介入治療（俗稱通波仔），預計需8個獨當一面的心臟科專科醫生輪流當值，但港島東近期有3至4個專科醫生離開，故來年未能開始計劃。他續指出，港島東本有醫生正在培訓，預期最少24個月後便會有足夠的專科醫生開始計劃。

增設血液腫瘤房 手術室規格換氣

陸志聰又稱，港島東聯網一直和港島西聯網商討，改善整個港島的服務，例如增加病牀等。他說目前若人手許可，仍能隨時隨地為有需要病人通波仔，或以其他方式治療。

另外，東區醫院將於12月中增設血液腫瘤科病房。東區醫院內科部門主管勞偉祥表示，目前血癌患者會入住內科急症病房，由於單獨病室有限，血癌病人會有交叉感染的風險。血液腫瘤科病房由善長捐出2500萬元開設，提供10間獨立病室及兩間多牀病室，其中有4間獨立病室採用正壓設計，房內換氣率維持於每小時12次以上，為手術室的規格。勞偉祥解釋，正壓設計令房內氣壓向外走，外面的細菌不能進入病房，降低交叉感染機率。

東區醫院內科顧問醫生許紫珊表示，急性血癌或因治療導致造血細胞減少，亦會導致病人抵抗力低。

新病房能為這些病患提供較複雜的治療方案，也能提供其他非緊急服務如自體造血幹細胞移植。

另外，聯網來年工作計劃中亦提及將額外增加約300個職位，當中包括15個醫生職位、88個護士職位、26個專職藥劑職位及約140多個支援職系職位。