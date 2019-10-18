企業數據應用調查：半數仍試算表理財

15%有用科技工具 25%稱要改企業文化

該調查於今年進行，訪問了217名來自零售、銀行及建造業等9個界別的財務人員，了解其公司使用數碼工具狀况，其中66%受訪者受僱於每年營業額達1億元或以上的大型企業。結果發現，51%受訪者依賴手動程序和電子表格做財政或營運等數據分析，只有15%稱有用數據庫等科技工具（見圖）。被問到怎樣最能加快公司數碼化，其中最多人、即25%認為要改變企業文化，19%受訪者說需提升人員對科技認識及留意度。

6%指公司曾投資發展深度分析

畢馬威中國香港管理諮詢總監沈綽姿說，調究反映本地企業在數據分析上仍停在最基本的「描述性分析」階段，「即是表達一些客觀數據，但沒有綜合數據分析問題」。她說，大企業管理層多不了解數據分析科學原理，故對電腦得出的分析有保留，其中只有6%人稱公司曾投資發展深度數據分析系統，當中以零售行業為主，該行業需掌握市場變化，「例如每季營業額升跌、哪些產品暢銷等，無大數據工具是分析不到的」；而客源及市場較穩定的如建造業，則對新科技較保守。

籲試用數據儀表板 速享科技好處

特許公認會計師公會香港分會政策主管朱暖暉建議，企業可先試行簡單的「概念驗證項目」（Proof of concept），讓管理層更快受到科技好處，如使用數據儀表板（Dashboard）等表現綜合數據工具，「比較半年來業績升跌，毋須用人手用電腦調出檔案，而是在系統本身具備這功能」。她說，財務人員應主力為公司發展思考策略，而非整理輸入資訊。

明報記者