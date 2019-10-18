3警涉虐病人案 官拒頒令索創傷報告

首被告歐國偉（25歲）、次被告鄧文謙（24歲）均報稱警員；第三被告前警員林易昇（30歲）則報稱無業。

首、次被告同被控一項襲擊致造成身體傷害罪，控罪指兩人於今年6月26日，在上水北區醫院7A房內襲擊鍾志華。第三被告被控一項串謀襲擊致造成身體傷害罪，指他同日與首、次被告串謀襲擊鍾志華。

辯方反對押後：這是簡單襲擊案

控方庭上透露，曾應裁判官建議向事主索創傷報告（Victim Impact Report），惟索取報告有困難，至今仍未獲取，故向法庭申請頒令強制索取報告及申請押後案件。次被告的代表律師反對，稱法庭只會在被告定罪後才索創傷報告，法庭不應下達命令干涉，並稱「這是簡單（simple）襲擊案」，反對控方申請押後8周。裁判官李志豪亦質疑，他沒有權力下達如此命令，最終亦無頒令索取創傷報告，不過批准案件押後至12月12日再訊。

【案件編號：STCC3283/19】