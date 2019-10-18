DQ高危族後備已報名

參選南區海怡西選區的黃之鋒在提名期首天已報名，至今仍未知提名是否有效。選舉主任馬周佩芬前晚深夜再度去信黃，要求他在15小時內再解釋是否支持眾志的自決立場，和是否接受港獨作為自決前途的選項等。黃之鋒批評選舉主任錯誤詮釋其個人主張，重申自決前途是在中國主權下進行，讓港人共同參與決定香港在「五十年不變」限期屆滿後的前途問題；亦強調「不主張香港獨立」，承認香港是中國的領土範圍。黃之鋒稱民主派絕不會讓新民黨陳家珮自動當選，民主派林浩波昨報名參選海怡西。

出戰元朗八鄉南選區的立法會議員朱凱廸早前收到選舉主任袁嘉諾提問，查詢他對港獨和自決的立場。朱強調「不提倡及不支持」港獨作為港人自決前途的選項。報稱是朱凱廸新西團隊的徐卓然昨亦報名參選八鄉南選區；同區另一參選人為黎永添。

「朱凱廸新西團隊」其中5人亦收到選舉主任查詢，要求他們交代「民主自決 在地希望」的意思，5人昨晚仍未獲確認提名。成員之一、出戰元朗洪福選區的陳樹暉透露，一名非建制獨立參選人已報名參選，「即使我最終無法入閘……各位街坊仍有值得信任、支持的代表」。報稱家庭主婦的潘茜甄昨報名參選該區，另一參選人為民建聯徐君紹。

岑敖暉未收確認查詢 批刻意拖延

參選荃灣海濱的岑敖暉上周二報名，至今未獲確認提名有效，亦沒收到選舉主任查詢，他批評選舉主任刻意拖延。他憂慮選舉主任會在提名期結束後才DQ參選人，表示為確保有泛民代表披甲，「Plan B」已報名。同區參選人包括莫遠君、鄒秉恬，及獲民主動力支持的陳宇希。

陳兆陽參選的沙角區，昨有稱獨立民主派的張婉盈報名，另一參選人為新民黨夏劍琨；參選沙田第一城的黃文萱，同區參選人為新民黨黃家榮，昨亦有公民黨錢偉健報名。