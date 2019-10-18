區選收逾千份提名 各區至少兩人競逐 無人自動當選 97後首次

11月24日為區選投票日，惟近月《逃犯條例》修訂引起的示威抗爭行動升級，坊間憂慮局勢或會令政府押後選舉。特首林鄭月娥昨在facebook直播中表示，區議會是體制的重要部分，港府和選管會將做足籌備工作，最重要是社會創造條件，讓選舉在和平安靜、合法的環境下進行。她說，首先必須盡快停止破壞某些政治背景的辦事處、商店或公共設施的行為，才有能力舉辦這場選舉，她說，押後選舉或區議會真空都不是政府及大眾願意見到。

上屆區議會有68名參選人自動當選，但今屆選情激烈，各個選區都至少兩人報名。當中8個選區選情分別現5人混戰，包括油尖旺區尖沙嘴西、元朗盛欣、西貢彩健和海晉、沙田顯嘉和馬鞍山市中心、葵青華麗和青發選區。參選人經選舉主任審核及確認獲提名人士的資格後，獲有效提名的候選人名單將於憲報刊登。

提名期完 有參選人未獲確認

各界關注部分參選人會否被DQ，提名期昨日結束後，仍有部分民主派參選人未獲確認提名是否有效。選管會下周四（24日）舉行候選人簡介會，參選人最遲在簡介會前會收到提名是否有效的通知。

現任5名「超級區議會」界別的立法會議員都在所屬選區競逐連任。在土瓜灣北競逐連任的李慧琼被社民連梁國雄挑戰；超區票王鄺俊宇對撼民建聯譚煒霖。東涌南選區競逐連任的周浩鼎，同區已報名的有劉永賢、王進洋和黎永安；涂謹申出戰奧運選區，對手有李家軒。梁耀忠參選的葵芳選區，另有曾子麟、民建聯林映惠報名。早前盛傳有意出戰區議會，以便明年循「超區」出戰的新民黨主席葉劉淑儀，最終未有報名。

蔡子強：押後區選勢令局勢更爆炸性

中大政治與行政學系高級講師蔡子強憂慮，政府一旦押後選舉，或令來屆區議會真空，會導致社會局勢更「爆炸性」，「和理非想用一票去表態都無機會，這是變相逼人上街……世上一些比香港更亂的地方都不會取消選舉」。

對於今屆未有選區暫無人自動當選，蔡子強認為，對建制派而言無疑是拉長了戰線，因過去部分建制派參選人自動當選，但今屆建制派政黨需面對更多對手，選舉資源會被分薄，或會顧此失彼。他舉例指，民建聯李慧琼和周浩鼎等「超區」議員定必是力保對象，「其他（參選）人保不保呢？」，認為民主派政黨則毋須面對資源被分薄的問題。蔡續說，過去的選舉結果反映政府民望低建制派會受牽連，認為今次民主派「會打得輕鬆點」。