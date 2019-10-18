監督鐵路新部門隸運房局 陳帆：編制研究中

稱對港鐵有信心 新部門可加強監管

政府建議港鐵就3條鐵路（東涌西延線、屯門南延線、北環線）展開規劃，被問到港鐵工程接連出現事故，如何說服市民在興建新鐵路時避免同類事件，陳帆昨出席施政報告記者會時表示，明白市民對港鐵信心動搖，但港鐵整體表現在國際排名前列，自己對港鐵有信心，未來成立的新部門可加強鐵路監管。

田北辰：監管分散權力有限應重組

翻查資料，2000年代路政署及機電工程署均隸屬前環境運輸及工務局，到2007年政府重組政策局，工務「分拆」，機電署改隸發展局之下。田北辰認為，監管鐵路部門「政出多門」，加上部門權力有限，「只管安全不管運作」，機電署轄下鐵路科應「調回」路政署，加強協調及監管港鐵營運。

另外，施政報告建議增加交通補貼，被問到為何未有降低津貼門檻，陳帆稱政府分析市民支付的交通費後，將津貼門檻訂在400元，會有220萬人受惠，現時津貼門檻合適。至於為何未有降低3條海底隧道的費用，陳帆稱政府早前提出三隧分流的隧道費調整方案時已解釋，三隧分流並非單靠「拉勻隧道費」可以解決。

（２０１９年施政報告）