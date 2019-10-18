林鄭答問會兩暫停 3建制提問 逐13泛民

民主派議員昨早在會議廳外手持白花，悼念15歲女生陳彥霖，向進入會議廳的林太高呼「五大訴求 缺一不可 追究警暴 尋找真相」。民主黨鄺俊宇會議開始時，提出要求為反修例事件中死亡的人致悼辭，但不獲梁君彥批准。林太開始發言，即被議會陣線毛孟靜、民主許智峯等4名議員高聲抗議打斷。民主黨主席胡志偉批評，林鄭月娥無資格做港人特首，要求她下台，斥她滿手血腥。

莫乃光批變民建聯答問會 梁君彥：少發言議員優先

答問會在開始20分鐘後首次暫停。毛孟靜、許智峯和胡志偉等11名泛民不斷高叫口號、離開座位抗議等，被梁君彥逐出會議廳。

資訊科技界莫乃光復會後提規程問題，質疑特首答問會變為「民建聯答問大會」，因首三名提問議員都屬民建聯，批評是制度暴力。梁君彥解釋一向都是發言次數少議員排優先位置。

梁志祥提7‧1入立會 鄭松泰指妨司法

民建聯梁志祥在提問時稱有泛民議員在7月1日帶暴徒進入立法會破壞，引起民主派不滿。公民黨楊岳橋要求他指名道姓，梁志祥回應指該議員是熱血公民鄭松泰，鄭松泰稱自己有官司在身，認為梁的發言妨礙司法公正，又要求重看會議片段。梁君彥再次暫停會議，復會後，鄭松泰要求梁君彥裁決梁志祥有否違反司法公正，梁君彥認為沒有。

區諾軒抗議遭保安抓傷 稱暫不控告

民建聯陳克勤會後表示，昨日是有史以來其中一次最差的答問大會，因泛民議員阻撓和叫囂，有17名議員「撳掣」排隊，但只有3名議員可發問。

泛民在林太離開立法會期間走近抗議，與立法會保安發生肢體碰撞，區諾軒被抓傷流血，區稱暫時不會控告保安員，但要求立法會秘書處跟進。

（２０１９年施政報告）