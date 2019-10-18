黃偉綸：土地共享顧問組 成員無地產界

擬尋退休專業人士學者加入

公私營合作備受「官商勾結」質疑，林鄭月娥前日稱，將新成立一個由具公信力的社會人士組成的顧問小組提供意見。黃偉綸於昨日施政報告記者會中表示，構思中的顧問小組不會有仍留在業界，或與業界有千絲萬縷的人加入，「會不會有些已經退休、已經沒有利益關係的專業人士，這個不排除；學者、一些對土地房屋有興趣但無商業利益的人，我們現時的構思是這樣」。黃續稱，將於11月26日到立法會發展事務委員會詳細解說。

土地供應專責小組報告中，曾建議公私營合作模式發展私人土地，須確保負責把關的機構有足夠的代表性及透明度。小組前主席黃遠輝認為，政府現時推出的框架大致上跟從小組建議，政府最初計劃由土地及建設諮詢委員會把關，惟委員會內有不少業界人士，被質疑獨立性不足，政府是次拒邀請業內人士，已就批評作出改動。

被問到會否加入顧問小組，黃遠輝稱，暫無人邀請，而初步考慮到土供組報告的獨立客觀性獲社會認同，擔任主席的他「最好不要再參與」，擔心若加入顧問小組，會影響報告客觀性。

明日大嶼撥款年內未必討論

政府亦將續推另一備受爭議的中長期土地供應項目「明日大嶼」，原預計今年內取得前期研究撥款，惟黃偉綸稱，立法會財委會未必能在今年剩餘的數月內討論撥款，政府會在此段時間做更多溝通工作，搭建平台讓更多專業界別及其年輕會員參與。

林鄭月娥稱要在未來3年提供1萬個過渡性房屋單位，以解燃眉之急。運房局長陳帆昨透露，錦田將提供500至700個過渡性房屋單位。

為增加公營房屋供應，市建局亦被賦予新任務，積極提供更多「首置」或其他出售資助房屋。黃偉綸稱，不期望市建局提供的出售資助房屋單位數目及得上房委會或房協，希望在一些大規模重建中有適當的公營房屋單位。

（２０１９年施政報告）