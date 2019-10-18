放寬按揭惹爭議 fb直播籲置業量力而為 林鄭：突破思維考慮租津租管

1小時吸逾萬「嬲」2000「Like」

直播由政制及內地事務局政治助理吳璟儁主持，從特首facebook、連登、親子王國等抽取問題，並在直播畫面展示。約1小時直播中，主要談房屋及反修例運動，最高峰逾7000人同時觀看，共吸逾萬個「嬲」和2000多個「Like」。

否認房屋問題解決政治問題

《施政報告》以房屋為重點，被指轉移政治問題的視線，林鄭月娥在直播稱沒想過以房屋問題解決政治問題。對於放寬按揭被指推高樓價，有傳媒製圖形容此舉是「林鄭瘋狂的上車方案」，林太回應稱，申請按揭需通過壓力測試，「如大家覺得擁有安樂窩是重要，亦負擔到收入一部分，甚至三成、四成、五成來供樓，聽你講瘋狂，這是一個選擇。」她認為，買樓是重要決定，相信市民不會因政府支援即去買，尤其是香港經濟會轉差，近月見樓價亦跌，「是否如此快入市，精明上車人士會想」。

料市民不會因政府支援即入市

被問可否禁內地人買樓，林太稱已有辣招。被追問將來內地來港買樓資金增是否要禁？她稱制定政策不應說所有東西都不想，並將話題帶到施政報告的突破思維，「以前說不想租金津貼，現在會想，甚至有人話租津應與租管一齊想，我們持開放態度」。

林太又稱，政府不是即推租津，而是用一年時間設計穩妥計劃，其間請關愛基金發放兩次N無津貼，若最終方案能解困又不會令租金上升是最好；若想不到，有人提出租管，「這個都應該去想」，但修例漫長，不希望等到做好管制才幫市民。

同時，運輸及房屋局長陳帆昨於記者會中表示，正在研究如何提供一個「恰到好處」的津貼，支援居於惡劣環境的市民，例如覆蓋範圍，如何針對受惠市民等，「（資格訂於）輪候公屋3年（人士）是否適當？如住劏房又無輪候公屋，又可不可以？或者晚上居於露宿者之家，又能不能？不同情境都要考慮」。陳帆稱，相關研究會由勞福局牽頭，運房局會全力支持，租務管制亦會與租津一併考慮。

昔提丁權截龍 今指基本法保障

林鄭月娥在2012年擔任發展局長時，曾在報章訪問中提出新界原居民不能永享丁權，可考慮在2029年「截龍」，其後她曾澄清只是轉達他人的想法。昨晚被問何不取消丁權，她表示，丁權涉司法覆核，她不可以評論，但她說丁權受傳統權益受《基本法》保障，這正是政府的施政限制，「無論處理今次特大危機，或在未來管治，有些原則要緊守，其中一個原則是法治精神，如有些事被法律規範，甚至被憲法規範，不可為了有一種回應去解決一個問題，將這些重要原則拋諸腦後，否則或引致更大後果」。

（２０１９年施政報告）