「公義伴隨事實來」 周盼設獨立委會

和解復平靜 最大公約數

當年旁聽聆訊的年輕人，今天已白頭，以退休學者身分見證與剖析香港回歸以來最大的社會動盪。周永新筆耕不斷，發文為香港尋出路。

訪問當日，政府宣布引用《緊急法》制定《禁蒙面法》，周永新說措施只會惹起示威者更激烈反抗，亦有感現時不論支持警察及政府以《緊急法》止暴制亂，抑或支持示威者暴力升級的人，兩者在社會中都只佔極少數，「希望恢復平靜，真正邁向和解是一種願望，是香港人最大公約數」。

讓步才有轉機 倡審後某程度特赦

「五大訴求，缺一不可」口號於過去4個多月的反修例示威中不絕於耳，政府至今只撤回了修例。周永新說並非要政府接受示威者所有訴求，但若要朝和解目標前進，必須把握「最大公約數」，實際讓步，才能為香港帶來轉機。除了成立獨立調查委員會徹查事件前因後果，他建議政府可在法庭審訊後作一定程度的特赦，包括示威者及警察兩方被起訴者。對於落實雙普選訴求，他說現時的社會局勢「是一個契機」，建議政府趁機重啟或展開政制檢討。