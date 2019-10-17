【Emily】林鄭打破兩紀錄 2019施政報告回歸後最短

《附篇》反而有逾百頁

今年嘅施政報告更加係回歸以來最短，翻查資料，前特首董建華2003年發布嘅施政報告有62段，約1.3萬字。林太任期內，可謂先後打破最長同最短嘅施政報告紀錄。另一邊廂，林太簡介政府工作進度嘅《施政報告附篇》反而相當詳盡，有102頁，青年政策、創科等措施更加特製圖表，希望增加可讀性。

咁今年施政報告最受關注係咩題目呢？Emily搜索過，「土地」出現53次，「房屋」出現52次，「一國兩制」 同「暴力」分別出現7次；至於「法治」同「人權」，就分別出現3次同兩次。

交通補貼宣傳圖計錯數

此外，政府宣布將交通費用補貼由300元增至400元，但政府facebook圖表就話「補貼增加25%」，被質疑計錯數，正確百分比增幅應該係約33.3%。圖片其後喺網上瘋傳，港大學生會前會長馮敬恩就留言問：「係咪用毅進制計㗎？」其後政府更正，話補貼比率由四分之一升至三分之一。