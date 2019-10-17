【Emily】林鄭打破兩紀錄 2019施政報告回歸後最短

【明報專訊】特首林鄭月娥噚日透過影片宣讀《2019年施政報告》，只係用咗約52分鐘就讀完，Emily計計數，呢份《施政報告》長20頁，共有53段，字數約1.1萬字。翻查資料，林太去年公布嘅《施政報告》長達85版，共有322段，接近6萬字，打破回歸後施政報告最長嘅紀錄；前年亦有近5萬字，有對比下，今年可謂縮水不少。
《附篇》反而有逾百頁
今年嘅施政報告更加係回歸以來最短，翻查資料，前特首董建華2003年發布嘅施政報告有62段，約1.3萬字。林太任期內，可謂先後打破最長同最短嘅施政報告紀錄。另一邊廂，林太簡介政府工作進度嘅《施政報告附篇》反而相當詳盡，有102頁，青年政策、創科等措施更加特製圖表，希望增加可讀性。
咁今年施政報告最受關注係咩題目呢？Emily搜索過，「土地」出現53次，「房屋」出現52次，「一國兩制」 同「暴力」分別出現7次；至於「法治」同「人權」，就分別出現3次同兩次。
交通補貼宣傳圖計錯數
此外，政府宣布將交通費用補貼由300元增至400元，但政府facebook圖表就話「補貼增加25%」，被質疑計錯數，正確百分比增幅應該係約33.3%。圖片其後喺網上瘋傳，港大學生會前會長馮敬恩就留言問：「係咪用毅進制計㗎？」其後政府更正，話補貼比率由四分之一升至三分之一。