【Emily】怒轟陳帆「Delay No More」 石禮謙：唔係講粗口

「佢做過啲咩」

斥不斷超支拎錢

被問到政府放寬按揭，石禮謙用英文回應時批評政府以為自己咩都識，仲點名怒轟陳帆「what has he done （佢做過啲咩）」，斥多個鐵路基建包括高鐵、沙中線都不斷超支同工程延誤，仲成日問立法會拎錢，「delay delay delay delay no more, I am not swearing （延誤、延誤、延誤，唔可以再延誤，我唔係講粗口）」。

另一邊廂，刑滿出獄嘅社會福利界立法會議員邵家臻喺記招發言時唔記得開咪，佢自嘲坐監太耐，開咪都唔記得，跟住就批評特首林鄭月娥係「林鄭月訛」，每個月最少講一次大話，「仲係林鄭日訛，夜晚又訛、上晝又訛」。

緊隨其後發言嘅新民主同盟范國威都唔記得開咪，阿臻即刻抽水笑佢，「你又坐咗監呀？」，其他泛民都忍唔住笑。