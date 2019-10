【Emily】怒轟陳帆「Delay No More」 石禮謙：唔係講粗口

「佢做過啲咩」

斥不斷超支拎錢

被問到政府放寬按揭,石禮謙用英文回應時批評政府以為自己咩都識,仲點名怒轟陳帆「what has he done (佢做過啲咩)」,斥多個鐵路基建包括高鐵、沙中線都不斷超支同工程延誤,仲成日問立法會拎錢,「delay delay delay delay no more, I am not swearing (延誤、延誤、延誤,唔可以再延誤,我唔係講粗口)」。

另一邊廂,刑滿出獄嘅社會福利界立法會議員邵家臻喺記招發言時唔記得開咪,佢自嘲坐監太耐,開咪都唔記得,跟住就批評特首林鄭月娥係「林鄭月訛」,每個月最少講一次大話,「仲係林鄭日訛,夜晚又訛、上晝又訛」。

緊隨其後發言嘅新民主同盟范國威都唔記得開咪,阿臻即刻抽水笑佢,「你又坐咗監呀?」,其他泛民都忍唔住笑。