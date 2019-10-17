【Emily】挪威議員讚抗爭影響世界 港人獲提名和平獎

近日來港觀察

盼提名鼓勵示威者

Melby近日曾經來港，佢引述大部分曾與佢對話嘅人都強調，呢場係人民嘅運動；佢希望提名對示威者而言可以起鼓勵作用，又期盼所有香港人平平安安。

Melby嘅提名辭寫道，佢期望獲獎對學生、教師、政治人物及所有港人帶來鼓勵，因為佢哋面對生命及安全嘅風險，為言論自由、民主站出來；佢認為國際社會必須顯示，大家都會為港人爭取緊嘅價值企出嚟。Melby又話，港人提醒大家尊重國際協議、憲制價值、民主及言論自由嘅重要，對和平貢獻甚大。

諾貝爾和平獎係點選出嘅呢？根據官網所講，係由國會議員、政府官員等合資格人士提名後，再由5人組成、由挪威國會任命嘅挪威諾貝爾委員會揀出得獎者。被律政司覆核刑期而遭上訴庭判囚6至8個月嘅「雙學三子」周永康、羅冠聰、黃之鋒，去年亦曾獲提名。