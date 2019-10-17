姦醉娃成孕重審罪成 休班警囚5年10月

求情稱屢獲嘉許 未能照顧年幼女兒

官：家散人亡自己負責

4女3男陪審團昨以6比1裁定被告李偉嘉（33歲）一項強姦罪成。辯方求情稱，被告以往品行良好，為改善家人生活加入警隊，屢獲嘉許，本案並非有預謀，且不涉暴力，他事後亦前途盡毁，造成重大打擊；另被告育有一名年幼女兒，他在女兒出生時已還押，至今未能照顧她。

法官隨即問被告「憑咩要求法庭考慮家庭背景作減刑因素」，認為判刑不能忽略事主，她再度上庭作供，憶起舊事亦難掩傷痛，事件傷害甚深，斥被告「犯咗事，家散人亡，要自己負責」。

法官稱強姦屬嚴重罪行，被告趁事主醉酒、沒有能力反抗時強姦她，提到「點解被告唔用安全套，梗係為一己之慾、快感，唔理會事主懷孕風險」，最終事主成孕及墮胎，屬加刑因素；但考慮到被告曾在警察學校考獲「銀笛獎」，任職警員期間獲得47封嘉許信，以往有良好品格，以囚6年為量刑起點，在酌量減刑下，終判其入獄5年10個月。

【案件編號：HCCC268/19】