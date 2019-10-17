石棺藏屍案 小草：怕被殺跟隨潛逃

被告依次為曾祥欣（28歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控2016年3月4日謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

初以為講笑 見血水始信殺人

剛為人母的「小草」何菱瑜（22歲）獲律政司免起訴下供稱，她2015年9月後獲首被告邀請居於案發單位，與首被告睡在同一牀褥，但兩人只是朋友。3名被告組織「There」，她擔任文書工作，月薪8000元，會議中被告有提及殺死事主，組織會發放3000萬美元。

小草續說，2016年3月4日案發當日不相信眾被告已殺死事主，「以為講笑」。至翌日晚上她折返單位，發現下層客廳有「石棺」。3月6日小草嗅到單位有濃烈血腥味，「石棺」有血水滲出，她才相信殺人之說，並感到害怕，認為他們「殺得一個，會殺多個，佢可以殺我」。3日10日，眾被告致電小草要求一同潛逃至台灣，她不知所措因而就範。聆訊今續。

【案件編號：HCCC459/16】