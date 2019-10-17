石棺藏屍案 小草：怕被殺跟隨潛逃

【明報專訊】荃灣工廈DAN6單位2016年揭發石棺藏屍案，3名男子被控謀殺罪，案件昨在高等法院續審。控方傳召案中污點證人、同住案發單位的「小草」首次出庭作供稱，開初她不相信眾被告殺人，「以為講笑」；其後在單位發現「石棺」及嗅到濃烈血腥味，才相信殺人之說，更因害怕被殺而不敢報警。首被告更威脅她一同潛逃台灣，否則連同任職警察的親友，將所有事情推卸到她身上。
被告依次為曾祥欣（28歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控2016年3月4日謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。
初以為講笑 見血水始信殺人
剛為人母的「小草」何菱瑜（22歲）獲律政司免起訴下供稱，她2015年9月後獲首被告邀請居於案發單位，與首被告睡在同一牀褥，但兩人只是朋友。3名被告組織「There」，她擔任文書工作，月薪8000元，會議中被告有提及殺死事主，組織會發放3000萬美元。
小草續說，2016年3月4日案發當日不相信眾被告已殺死事主，「以為講笑」。至翌日晚上她折返單位，發現下層客廳有「石棺」。3月6日小草嗅到單位有濃烈血腥味，「石棺」有血水滲出，她才相信殺人之說，並感到害怕，認為他們「殺得一個，會殺多個，佢可以殺我」。3日10日，眾被告致電小草要求一同潛逃至台灣，她不知所措因而就範。聆訊今續。