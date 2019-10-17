眾志前副主席袁嘉蔚入閘

袁嘉蔚目前是立法會議員區諾軒的社區幹事，她去年退出眾志時未有詳述退黨原因，僅稱希望專注地區工作。眾志主張「民主自決」被政府視為違反《基本法》，時任常委周庭去年報名參加立法會港島區補選時，因而被取消參選資格（DQ）。袁家蔚在facebook指出，選舉主任未曾就政治立場或言論向她查詢。同區有報稱獨立的陳富明已報名參選。

政府消息：說「光復香港」不會自動DQ

部分參選人因在facebook提及「光復香港，時代革命」，收到選舉主任查詢，社會關注有關口號會否成為DQ參選人的紅線。政府消息人士表示，參選人即使說過相關口號，並不代表會自動被DQ；若有紀錄顯示參選人曾發表相關言論，選舉主任會查詢並要求解釋，若選舉主任信納他符合資格，仍會確認提名有效。

消息人士說，過去遊行示威中，有不少人講過「光復香港，時代革命」，若參選人說過有關口號便自動被DQ並不合理，舉例稱參選九龍城樂民選區的民主派林正軒在政綱寫明該口號，但其言行無問題，故提名有效。樂民選區已報名參選人包括獨立的楊永杰。