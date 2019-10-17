員佐級會「起底」為由 申禁公開選民登記冊

申禁制令被拒 容考慮上訴暫禁查閱

申請人為警察員佐級協會，答辯人為選舉管理委員會、總選舉事務主任及選舉登記主任。高院昨緊急開庭閉門處理臨時禁制令申請，由法官周家明審理。協會由資深大律師孫靖乾代表，政府一方由資深大律師鮑進龍代表。周官最終拒批臨時禁制令，但容許協會本周五前考慮會否上訴。

入稟狀指出，因修訂《逃犯條例》引發的示威，令警隊和示威者產生顯著爭議，多名警員和家人的個人資料遭「起底」，並在連登、facebook等網上討論區和社交媒體公開，一個名為「老豆搵仔」的Telegram群組更有15萬人參與，警員和家人收到死亡恐嚇、滋擾來電、挪用資料借貸、公開警員親子照及稱「準備麻包袋接放學」等。而答辯人目前的安排，變相令警員姓名和登記地址同樣可供公眾查閱。

申請人認為，容許公眾和候選人查閱選民姓名和地址做法，與合法目的沒邏輯上的關聯，形容公開選民地址違反選民私隱權，而上述權利受《基本法》和《人權法》保障。就外界或關注大量選民登記在同一地址情况，申請人認為可改以提供沒選民名字聯繫其中的登記地址名單。至於選民有需要核實登記資料，申請人認為沒需要如此大規模公開相關資料。

【案件編號：HCAL3042/19】