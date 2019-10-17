網上稱警打死被拘者 工人涉煽惑集結被捕

有組織罪案及三合會調查科總督察劉雲達稱，警方昨早7時到葵涌邨旭葵樓一單位，拘捕37歲報稱任地盤工人的姓潘男子，他涉於9月時在網上公開平台發放虛假言論，包括指控警方曾把「被拘留者虐打致死」的流言，藉此煽動他人包圍政府建築物。警方檢走其1部電腦主機及3部手機調查，他有否參與非法活動或背後有否其他人組織，將是調查方向。據悉，被捕人非社運人士，亦鮮有出現在反修例運動中。

曾網上籲包圍新屋嶺「救人」

據了解，涉被捕地盤工網名「金正恩」，在個人facebook帳戶不時轉載及發表與反修例風波相關的帖文，他曾在上月發文稱，警方曾殺死被拘留者，並呼籲他人包圍新屋嶺救出被拘留者。警方調查時曾向律政司取法律意見，才決定以煽惑罪拘捕他。

大律師吳宗鑾認為，「煽惑他人作出非法集結」入罪門檻不低，要求控方需舉證證明被告有明顯煽動字眼，例如呼籲人於指定時間及地點作非法集結，並提供行動細節，否則空泛的內容難以構成罪行，被捕人發布未經「fact check」（事實求證）的內容亦非重點。由於是次警方未有披露更多內容，難言是次事件是否構成煽惑。

（反修例風暴）