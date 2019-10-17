的士撞人司機被毆 經理控暴動意圖傷人 私了案 官質疑事主警員匿名

被告張子龍（32歲）在庭上多次掩臉痛哭，辯方透露他任職會計師行，負責員工在職教育和訓練；3項控罪指被告於本月6日在深水埗欽州街與長沙灣道交界參與暴動、意圖使中國籍男子X身體受嚴重傷害，以及身處非法集結時無合理辯解而使用一個黑色口罩。

控方：保護事主 警怕起底

控方申請押後案件以待進一步調查，主任裁判官錢禮批准申請，並下令被告獲准以1萬元現金保釋，其間不得離港，須每周向警署報到一次。

對於控方以X代表傷人案事主，錢官在庭上提出質疑，表示《南華早報》昨日已刊登事主的專訪，包括其全名「Henry Cheng Kwok Chuen」（鄭國泉）。控方稱不知曉有關報道，解釋事主曾收滋擾電話，擔心自身安全，故提出希望匿名。

錢官指出，控方事先沒有向法庭提出匿名申請，反問控方憑什麼理據這樣做。控方只稱傷人案性質與勒索、恐嚇、風化等案件分別不大，為保護事主，他們一般會被匿名處理。辯方向法庭透露，證人列表上的兩名警員與一名目擊證人分別被化名A、B、Y。控方解釋，警方因近日事件害怕被「起底」，故希望匿名。

官批非慣常做法 影響抗辯

錢官批評控方把案中警員匿名並非慣常做法，此舉會影響辯方抗辯及構成不公，反問控方「他們是警務人員，你認為這樣的理據足夠？」，下令控方必須就此作書面陳辭，於下次聆訊前7日呈交法庭。控方在庭外稱，現階段法庭未頒匿名令禁止透露事主或警員身分。

【案件編號：ESCC 2337/19】

（反修例風暴）