大角嘴拘兩人檢引爆器 警指與旺角炸彈類同

前晚7時許，毒品調查科人員根據線報在大角嘴洋松街8至10號對開截查兩名形迹可疑男子，其後搜查位於橡樹街73至75號及紅磡德安街兩個單位，檢獲6個汽油彈、兩個懷疑電話引爆裝置、一批懷疑用作製造汽油彈的原材料、3部無人機、3個全新可安裝在無人機的投擲器、一支長棍、15把摺刀、3把長刀、4把短刀、一把丫叉、4個信號彈、5個煙霧彈及一批超市現金券。

檢獲的經改裝手提電話裝置，警方稱有可能用於引爆炸藥。過去周日晚上，旺角彌敦道及快富街交界花槽發生爆炸，警方在場檢獲遙控土製炸彈。警方表示，兩宗案件的改裝手機引爆裝置類同，不排除兩案有關連。

檢獲無人機附投擲裝置

警方正向有關生產商了解檢獲的無人機規格，毒品調查科警司鄒旺忠表示，初步調查相信投擲器經安裝後，無人機可在空中投下物品，若物品帶有殺傷力，跌入人煙稠密的地方必定造成嚴重傷亡。爆炸品處理課警司李展超指出，無人機可承載危險品，但負重有限制。

兩名被捕人為17歲姓丁及23歲姓董男子，分別報稱學生及無業，涉嫌非法集結、管有炸藥及藏有攻擊性武器被捕，警方指二人曾參與8月31日及9月15日銅鑼灣集會，兩人在案中角色有待調查，位於大角嘴的單位為17歲被捕男子短期租住的單位，紅磡單位則為23歲被捕男子的寓所。

（反修例風暴）