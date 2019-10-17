大律師公會主席戴啟思：政府向公眾施暴 對法治最大蠶食

重申任何違法行為都要譴責

信中列出公會自6月以來發表了8份聲明，包括6月12日反修例示威在立法會大樓外爆發警民衝突、促請政府撤回《逃犯條例》修訂草案、批評警隊於元朗站及太子站事件的手法、指摘有市民違反法庭禁制令及指罵律政司檢控官等。戴啟思在信中重申任何違法行為都要譴責，而公會一向提醒市民示威有其界限（protests have their limits）。至於傷人、投擲汽油彈、損害財產等事件全都不可縱容（condoned），但亦毋須重複針對有關事件。

對於外界批評公會發表個別評論警方濫暴，卻忽視示威者現時暴力程度更高，戴啟思稱法治精神講求政府所有行為都要合法，而警隊是政府執行部門（executive arm），獲授權配予火器及非致命武器維持公眾秩序及執法。警員必須在法律範圍內行事，法律禁止警員作出嚴重違規行為，如有此情况就須調查及檢控。戴續稱，如果警員有系統地違法，甚至獲上級包庇，情况將令人憂慮（alarming），因為無任何情况比不負責任的政府代理人向公眾施暴更為蠶食法治。

月底邀會員討論香港危機

戴亦邀請公會會員本月底開會討論香港面臨的危機，他稱香港危機須由政治手段解決，惟目前未有政治上的解決方案。大律師公會回覆本報查詢時表示，公會不時召開特別會議，否認與蔡維邦離任有關。

（反修例風暴）