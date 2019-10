大律師公會主席戴啟思：政府向公眾施暴 對法治最大蠶食

【明報專訊】資深大律師蔡維邦上周三(9日)辭任香港大律師公會副主席及所有職務,並於前日撰文表示大律師必須對近日示威者的暴力予以譴責,惟大律師公會大部分成員對此保持沉默。大律師公會主席戴啟思(圖)昨日發信會員,強調公會每當法治受威脅時都有發表聲明回應;法治精神講求政府所有行為都要合法,但政府不負責任地向公眾施暴,是對法治最大的蠶食(more corrosive to the Rule of Law)。