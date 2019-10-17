5蒙面人刀槌伏擊 岑子杰浴血 前額後腦受傷清醒送院 個半月內第二次遇襲

昨晚7時許，岑子杰前往參與民陣會議，途經旺角鴉蘭里4號對開時，突然被4至5名蒙面非華裔黑衣男子以鐵槌及刀伏擊，其間附近車房職員欲上前阻止，被施襲者以刀指嚇，眾人施襲10多秒後四散，並登上弼街一部接應的黑色七人車，向深水埗方向逃去。岑頭部及雙手浴血，倒臥地上。

岑子杰鎮定 安慰目擊者

市民張小姐目擊事件，稱當時至少4人施襲，一人持鐵槌，一人持一呎長開山刀。市民莫先生事發後經過，隨即和車房職員上前協助報警及提供一張氈。莫稱岑當時鎮定，反安慰他們。救護員到場後為他包紮，岑當時仍能對答，向救護員稱頭被扑一兩下，他被送到廣華醫院治理。岑右前額及右後腦均有3厘米裂傷，雙手手肘亦有擦損。

民陣：無損決心 周日遊行如期舉行

民主派及民陣均譴責暴力，並促請警方深入調查。警方亦強烈譴責暴力行為，強調不論任何犯案原因或背景，均會嚴肅處理每一宗案件。民陣副召集人陳皓桓稱，襲擊案無損市民對「五大訴求」的決心，並稱民陣星期日大遊行如期舉行，呼籲市民參與。民建聯蔣麗芸於facebook強烈譴責暴力，稱「政見不同，均不能訴諸暴力」，促請警方盡快緝兇。

警員踩血迹 警：不影響調查

旺角警區刑事總督察吳德南稱，有市民看到接應七人車在附近徘徊，相信案件有預謀，初步調查顯示車牌號碼與車的型號不脗合。被問及案件與反修例或周日的遊行是否有關，吳不排除任何可能。有警員查案期間踩到地上血迹，吳稱警員當時「以救護傷者為主」，會向涉事警員了解，強調對調查影響不大。

岑子杰今晨託人更新社交網站，指已縫好針及處理好傷口，感謝醫護人員治理及警方迅速到場。

岑子杰8月底在佐敦德興街餐廳內被兩名手持鐵通及棒球棍的蒙面男子襲擊，當時獲身邊友人保護，友人受傷送院，警方其後拘捕3人，兩人已落案。岑子杰早前代表社民連報名出戰區議會選舉的沙田瀝源選區，挑戰現任公民力量區議員黃宇翰。黃在社交網站強烈譴責任何暴力行為，並盼岑能夠早日康復。

明報記者

（反修例風暴）