美眾院通過港人權法 港府表遺憾 佩洛西：港民主夢未被恫嚇扼殺 外交部稱必反制

另通過法案 促停向港售催淚氣體

美國國會眾議院於當地時間周二下午投票一致通過《香港人權與民主法案》，要求總統制訂名單，制裁打壓香港人權的人，包括禁止他們和其家人入境美國和凍結他們在美國的資產等。眾議院又通過了《保護香港法案》，以及一項「承認香港與美國之雙邊關係、譴責中華人民共和國干預香港事務和支持香港人示威權利」決議案，其中《保護香港法案》要求美國停止對港出口催淚氣體和橡膠子彈等人群管制設備。

眾議院議長佩洛西於通過法案後表示，參眾兩院與港人團結一致，又說美國不能因商業利益而對中國人權問題視而不見，「香港年輕人在過去4個月傳達出激動人心的信息，他們追求自由、公義、民主的夢想未有被不公和恫嚇所扼殺，香港人展現出非凡勇氣，與懦弱、拒絕尊重法治及維持一國兩制的政府形成鮮明對比」。類似法案將在參議院審議，由於兩院的版本有不同，最終版本要經兩院協商並通過，再交總統特朗普簽署才正式生效。

學者：擴大工具庫監港政策

前港大法律學者戴大為（Michael C. Davis）昨向本報稱，草案在參眾兩院獲廣泛支持，參議院通過草案後交到兩院協商委員會消除分歧的過程「應該不會太艱難」；又認為《香港人權與民主法案》提出「多種多樣的中間工具（diverse intermediate tools）」，擴大了華府監察香港政策的工具庫。

林鄭：核心價值不需外國告知

中國國務院港澳辦、外交部等多個部門及特區政府均對法案獲通過提出抗議，特區政府聲明表示遺憾，特首林鄭月娥昨出席《施政報告》記者會時稱，事件反映外國國會肆意介入香港事務，「我亦不需要外國議會告訴我們聽，香港的人權、自由、司法有多重要，因為這些是香港的核心價值，也是每一位香港人會極力維護的」。

中國外交部發言人耿爽稱，中方對美國眾議院通過法案表示強烈憤慨和堅決反對，批評美國插手香港事務、干涉中國內政，將肆意縱火、打砸商舖、暴力襲警等嚴重犯罪稱之為人權和民主問題，並稱「如有關法案最終通過成法……中方必將採取有力措施堅決反制」。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀稱，得悉美國參議員對法案有不同意見，擔心通過法案會損害素來互惠互利的港美關係。

明報記者

（反修例風暴）

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