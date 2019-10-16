【Emily】「食洋腸」論遭轟性冒犯 何君堯拒收回被逐

【明報專訊】立法會內務委員會噚日處理正副主席選舉，會議討論主席候選人辯論方式，建制派議員何君堯要求主持會議嘅法律界議員郭榮鏗，學辭任大律師公會副主席嘅蔡維邦咁，處事時跟隨「你哋律師嘅良好風格」。議會陣線毛孟靜提規程問題，話何君堯冒犯緊唔係律師嘅人；何君堯回應時突然爆咗一句「『食慣洋腸』啲人，可能自己侮辱自己」，引起嘩然。Miss Mo即時話「好粗鄙呀」，要求對方解釋。
毛孟靜：好粗鄙
公民黨陳淑莊即時指何君堯「呢句絕對冒犯，係性冒犯」。郭榮鏗話，何嘅說話係同性別、性器官有關，係絕對不應該喺議事廳出現嘅詞語，但何君堯當時離開咗會議室，要暫停會議等佢返嚟解釋及收回言論。
復會後，何君堯反問郭榮鏗點解「食慣洋腸」係同性有關，「有人食開意粉有咩問題？」，又話都有稱呼做機師嘅公民黨譚文豪做「飛機豪」，「請問係牛津、劍橋邊本字典裏面講『食洋腸』有冒犯性？」，然後再問Miss Mo「你食唔食臘腸？」。人民力量陳志全批評何君堯係傷害女性，何轉而問「陳志全呢啲人係咪真係對食臘腸咁有意見」。
譚文豪就話何嘅言論係性騷擾，指出建制派陳凱欣都一臉尷尬。郭榮鏗再三問何君堯會否收回言論，何堅稱自己係行使其言論自由，唔會收回言論。郭命令何離場。陳淑莊會後話，會向平機會同律師會反映何君堯嘅言論，要求兩個組織跟進。
何君堯已報名參加屯門樂翠選區區選，同區有民主黨盧俊宇報名。