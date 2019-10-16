【Emily】「食洋腸」論遭轟性冒犯 何君堯拒收回被逐

毛孟靜：好粗鄙

公民黨陳淑莊即時指何君堯「呢句絕對冒犯，係性冒犯」。郭榮鏗話，何嘅說話係同性別、性器官有關，係絕對不應該喺議事廳出現嘅詞語，但何君堯當時離開咗會議室，要暫停會議等佢返嚟解釋及收回言論。

復會後，何君堯反問郭榮鏗點解「食慣洋腸」係同性有關，「有人食開意粉有咩問題？」，又話都有稱呼做機師嘅公民黨譚文豪做「飛機豪」，「請問係牛津、劍橋邊本字典裏面講『食洋腸』有冒犯性？」，然後再問Miss Mo「你食唔食臘腸？」。人民力量陳志全批評何君堯係傷害女性，何轉而問「陳志全呢啲人係咪真係對食臘腸咁有意見」。

譚文豪就話何嘅言論係性騷擾，指出建制派陳凱欣都一臉尷尬。郭榮鏗再三問何君堯會否收回言論，何堅稱自己係行使其言論自由，唔會收回言論。郭命令何離場。陳淑莊會後話，會向平機會同律師會反映何君堯嘅言論，要求兩個組織跟進。

何君堯已報名參加屯門樂翠選區區選，同區有民主黨盧俊宇報名。