環團超巿調查 平口袋近三成屬濫用

包括顧客直接取走、載預先包裝食品

環保團體「綠領行動」在7至9月期間，於20間大型連鎖超市觀察共81.5小時，記錄6112個平口袋的使用狀况。當中有27.1%的平口袋屬濫用，例如顧客直接取走平口袋而不是盛載貨品，或盛載預先包裝食品等非豁免項目；其中荃灣綠楊新邨TASTE有近四成平口袋屬濫用。調查發現，20間超市均無職員監察顧客取袋，職員甚至「一袋一貨」，主動為顧客將貨物入袋。

綠領行動高級公共事務主任王佩芝表示，現行法例沒有限制購買豁免項目時可獲的免費膠袋數量，因此顧客可「走法律罅」，濫用平口袋代替付費手挽袋。環保署巡查零售點次數亦由2015年的約4.3萬次，減五成至2018年的約2.1萬次，顯示執法過於寬鬆。

環保署巡查零售點次數減五成

王佩芝促請超市加強訓練前線員工，遵從法例派發膠袋；政府應列明顧客購買豁免項目時可取的平口袋數量，亦應將膠袋徵費由每個1元加至2元，增強阻嚇力。

TASTE所屬集團、百佳超級市場表示，公司有就膠袋徵費規例訂立內部指引，會再次提醒員工跟從指引工作。環保署回應稱，為打擊超市違規，從2017年每年巡查超市135次，增至今年截至9月底的380次；如有足夠證據證明超市沒收取膠袋收費會檢控。至於整體巡查數字下跌，環保署稱按過往數年巡查可見，絕大部分零售商戶均遵從法例要求收費。