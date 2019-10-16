80後建築師：未來建築 編程「計」出

80後的吳鎮麟畢業於港大建築學系，其後到美國麻省理工學院（MIT）進修，專攻設計科技。他說︰「在MIT講用3D建築模型，是一件老掉牙的事。」然而回流香港後，他發現所學知識派不上用場，「本地建築界在科技上行得較慢」，找不到理想工作，他便在2013年與友人創立「LAAB實現室」。

創作K11 MUSEA拱頂樹枝雕塑

建築與編程看似風馬牛不相及，吳鎮麟卻說，天馬行空的創作得以實現，有賴編程設計軟件的出現。他以K11 MUSEA為例，其團隊負責的天花拱頂及樹枝形地面雕塑，是參照樹木形態，轉化成幾何學參數，結合力學、工程及建築要求建立數據庫，輸入建模編程軟件運算，將設計「視覺化」( visualized），需微調改動時，也可即時見到模擬效果。吳解釋，「若用人手在電腦繪畫，事前要先運算，莫說完成整個設計，畫一條曲線也要耗幾小時」。

」本地業界對設計科技陌生，用編程軟件製作的設計圖罕見，吳鎮麟的團隊需打印3D模型，以便與承建商及工人溝通；製作天花拱頂雕塑前，團隊亦採用3D掃描技術，在地盤收集建築數據。

明報記者