15款香料含致癌黃曲霉素 兩款超標 18款含赭曲霉素 消委會促訂法例上限

源興豆蔻代理商：全面回收

消委會今年3月至7月，檢測34款預先包裝乾香料樣本，當中15款檢出黃曲霉毒素，其中「味好美」和上環「源興香料公司」的豆蔻樣本檢出的黃曲霉毒素總含量分別為每公斤17.7微克及17.5微克，超出香港法例每公斤含15微克的上限，消委會已轉交食安中心跟進。前者的代理商以第三方實驗室測試報告反駁消委會測試結果；後者的代理分銷商稱已全面回收及銷毁該批豆蔻粉。若參考較嚴謹的歐盟法例，香料的黃曲霉毒素可容許最高濃度每公斤10微克作標準，則有4款樣本超標。

消委會測試發現所有含黃曲霉毒素的樣本均檢出毒性最高的黃曲霉毒素B1，以歐盟最高濃度每公斤5微克為標準，有6款樣本超標，含量最高是源興香料公司的肉豆蔻（14.6微克）。

測試中有18款樣本檢出致癌的赭曲霉毒素A，當中「味好美」甜紅椒粉、「天然椰子號」紅甜椒、「天成」肉豆蔻及「誠興椰子香辣原料」肉豆蔻，超出歐盟每公斤20微克的含量上限。世衛訂出該毒素的可容忍攝入量為體重60公斤的成人，每周不可攝入多於6微克，即持續每周進食約四分三包肉豆蔻才超標。

查看包裝是否完整 開封後盡快食用

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀表示，黃曲霉毒素及赭曲霉毒素A皆會積存體內多月，提醒消費者查看香料包裝是否完整、香料有否發霉、變色，而開封後應密封存放清涼乾爽地方並盡快食用。現時港府未就赭曲霉毒素A訂出可容許最高濃度，譚鳳儀促請政府參考歐盟做法盡快訂立標準。

明報記者

（消委報告）