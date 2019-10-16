瞞出租7物業逃稅 夫婦判囚罰款

任教師女被告上訴 官准保釋

已認罪的夫婦被告依次為教師黃玉玲（50歲）及品質監控經理余蔭偉（55歲），分別被票控6項及4項蓄意意圖逃稅。女被告在判刑後表明會申請上訴，裁判官批准她以現金1萬元保釋。

官：犯案時段長金額大須判囚

署理主任裁判官徐綺薇判刑時稱，兩人蓄意逃稅令政府稅收減少，加上犯案時段長及逃稅額龐大，監禁是唯一合適刑罰。徐官稱，由於女被告漏報稅款額比男被告多，判女被告入獄9周，男被告入獄4周；另判罰相當於少徵稅款兩倍的罰款，即28.8萬及13.4萬元。

欠款已繳 罰款兩倍

辯方求情稱，兩人由2012年起接受稅局調查，曾寫信承認漏報，及向稅局披露物業資料並繳交欠款。控方確認，兩人2016年已將全數欠款歸還。

案情指，兩人於2008年至2015年間各自擁有4個物業，先後出租7個物業，但於2008年至2015年報稅時並無申報出租物業。女被告漏報租金收入共118.6萬元，逃繳稅款共14.4萬元；男被告則漏報租金收入共56.4萬元，逃繳稅款共6.7萬元。

【案件編號：KTS12981-90/19】