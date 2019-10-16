內會昨逾6小時會議 未選出主席

會議昨早9時開始，進入主席候選人提名程序後，多名民主派提出規程問題。李慧琼競逐主席後，會議由內會副主席、公民黨郭榮鏗主持。郭榮鏗提出3個主席選舉論壇方案，分別需要28、5和4小時，民建聯張國鈞表示應將前日財委會選出主席的方案加入考慮之列，該方案只需約兩小時。郭榮鏗認為財委會和內會性質不同，故不採納。人民力量陳志全稱，不少議員要求有更多辯論時間。

梁志祥批泛民「做媒」 拒收回被逐

民建聯梁志祥質疑，財會主席選舉亦有多名民主派參選，批評他們互相「做媒」，引起民主派不滿。郭榮鏗表示梁志祥言論是猜測議員動機，梁拒絕收回，被郭榮鏗逐出會議室。會議完結前仍未完成主席選舉，昨日仍為內會主席的李慧琼表示會與郭榮鏗商討下次會議日期，冀在本周五內會時間繼續。

郭榮鏗：張建宗初步允出席會議

另外，上周五的內會上，有泛民要求政務司長張建宗出席內會特別會議，回應會否再引用《緊急法》和警暴問題，郭榮鏗表示張建宗初步答允，正安排時間。

張國鈞參選區議會西環選區，同區有民主派彭家浩參選；李慧琼參選土瓜灣北，前立法會議員梁國雄亦已報名出選該區。