智庫倡石崗減航道 周邊土地解禁建屋

土地監察倡中央釋閒置軍地助港府

發展局：軍地無閒置 非供應選項

2013年時曾有學者指出，石崗機場有5個進出口航道，部分航道並不常用，惟因航道設定問題，令周邊約2600公頃土地內的房屋發展高度受限，建議關閉部分航道進出口，為周邊土地「解禁」。

「土地監察」成員李永達表示，石崗機場周邊限制只能建69至130米的建築物，即地積比約2至4倍，但若「解禁」，或可增至6至8倍，大幅增加樓面面積。李又表示，尖沙嘴槍會山軍營及九龍塘軍營周邊配套齊全，建議可透過「換地」和重置軍事用地，以換回市區軍事用地。發展局回覆，稱軍事用地無閒置情况，非增加土地供應選項。

倡釋100公頃鄉村地改建公屋

「土地監察」亦建議政府釋出約100公頃鄉村式發展用地，改劃為住宅用途，李永達表示智庫曾計算，以現時丁屋建屋速度，估計至2047年，900多公頃的鄉村式發展用地只用了一半建屋，如改劃並發展公營房屋，預計可讓20萬至30萬人居住。

（施政報告）