20億助私樓6萬車位裝充電器

【明報專訊】環境局長黃錦星昨表示，政府將預留20億元，資助私人住宅樓宇停車場安裝電動車充電設施，料可為約6萬個車位提供充電設施，連同2011年一項鼓勵發展商為新建屋苑提供充電車位措施，本港將約有四分之一私人住宅車位設有充電設施。香港物業管理公司協會會長陳志球歡迎計劃，但他說即使解決金錢問題，還要面對業主反對及電力不足等技術問題。
黃錦星：針對較舊樓 減業主法團顧慮
黄錦星昨表示，今年環保方面的施政新措施中，包括為期3年的先導資助計劃，協助現有私人住宅樓宇停車場加裝電動車充電設施，以支持香港電動車發展。他稱電動車科技愈趨成熟，若能在屋苑停車場充電會更方便，配合市民「日出而作、日入而息」的生活習慣，利用非繁忙時間為車輛充電。有電動車主對本報記者表示，現時每日要將車輛泊在工作地點附近商場充電，若可在住所停車場充電，會更方便。
黃錦星表示，先導計劃針對較早落成樓宇安裝充電器時遇到的技術或金錢問題，透過資助減少業主法團的顧慮。政府早於2011年實施措施，發展商為屋苑停車場車位設充電設施，有關車位的樓面面積可獲豁免；該措施連同昨公布的先導計劃，加起來可令全港私人屋苑約四分之一車位有充電設施。
稱令全港私樓四分一車位可充電
環保署表示，2011至2019年新批准的私人發展項目中，有490個停車場提供充電設施獲豁免樓面面積，涉及5.7萬個車位。
運輸署表示，現時本港共有約1.2萬輛已登記電動私家車，佔整體私家車數目約2%。截至今年6月，全港公共電動車充電器只有2308個，環保署表示沒有私人屋苑已安裝充電器車位數字。立法會文件顯示，截至去年12月，全港可供私家車泊車的車位有67.5萬個，以環保署最新數字推算，全港公共私家車位只有0.3%可供電動車充電。
香港生產力促進局首席創新總監張梓昌博士表示，「錢」是私人屋苑為車位安裝充電器的主要阻力，業主反對撥款為個別車位安裝充電器，認為對其他業主不公平；另外，較早落成的屋苑停車場未必能承受較高電力負荷，要重新拉電線，約10米涉數萬元，政府願意撥款資助安裝充電設施是好事。