20億助私樓6萬車位裝充電器

黃錦星：針對較舊樓 減業主法團顧慮

黄錦星昨表示，今年環保方面的施政新措施中，包括為期3年的先導資助計劃，協助現有私人住宅樓宇停車場加裝電動車充電設施，以支持香港電動車發展。他稱電動車科技愈趨成熟，若能在屋苑停車場充電會更方便，配合市民「日出而作、日入而息」的生活習慣，利用非繁忙時間為車輛充電。有電動車主對本報記者表示，現時每日要將車輛泊在工作地點附近商場充電，若可在住所停車場充電，會更方便。

黃錦星表示，先導計劃針對較早落成樓宇安裝充電器時遇到的技術或金錢問題，透過資助減少業主法團的顧慮。政府早於2011年實施措施，發展商為屋苑停車場車位設充電設施，有關車位的樓面面積可獲豁免；該措施連同昨公布的先導計劃，加起來可令全港私人屋苑約四分之一車位有充電設施。

稱令全港私樓四分一車位可充電

環保署表示，2011至2019年新批准的私人發展項目中，有490個停車場提供充電設施獲豁免樓面面積，涉及5.7萬個車位。

運輸署表示，現時本港共有約1.2萬輛已登記電動私家車，佔整體私家車數目約2%。截至今年6月，全港公共電動車充電器只有2308個，環保署表示沒有私人屋苑已安裝充電器車位數字。立法會文件顯示，截至去年12月，全港可供私家車泊車的車位有67.5萬個，以環保署最新數字推算，全港公共私家車位只有0.3%可供電動車充電。

香港生產力促進局首席創新總監張梓昌博士表示，「錢」是私人屋苑為車位安裝充電器的主要阻力，業主反對撥款為個別車位安裝充電器，認為對其他業主不公平；另外，較早落成的屋苑停車場未必能承受較高電力負荷，要重新拉電線，約10米涉數萬元，政府願意撥款資助安裝充電設施是好事。

（施政報告）