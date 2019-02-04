林鄭：報告聚焦土地房屋 盡力入立會 封面天藍色冀「雨過天青」 民主派：應回應五大訴求

《附編》交代上任後工作往後新措施

外界關注林太今日能否按傳統親身進入立法會，順利宣讀施政報告。據了解，林太已預先錄製宣讀施政報告，如不能進入立法會就會播放錄像；若在立法會內宣讀時中斷，亦會播放錄像；料宣讀時間少於1.5小時。林鄭月娥昨日形容，這份施政報告是在非常困難的環境下編製，今年新增一份稱為《附編》的文件，會交代自2017年上任後的工作進度、香港現時面對的各方面挑戰，還有往後的新措施。

民主黨主席胡志偉認為，民生要做，但不是社會期望的主題，若仍聚焦房屋、土地是自以為是、「以為掌握到真理」，強調政治問題應政治解決。他認為，要社會重新出發就應回應五大訴求和警暴問題。他估計今日會有群眾在立法會外聚集，不知道林太能否進入立法會。

朱凱廸：若只談民生 雨過天青是一廂情願

議會陣線朱凱廸表示，過去兩年施政報告都不談政治，集中民生，但如今林太將社會政治化後，再不能不談政治，沿用過去兩年的「同一招」，最基本應提出重啟政改時間表。他稱若只談民生，以為會「雨過天青」是一廂情願。他估計立法會主席梁君彥今日會為林鄭解決「提出問題的人」，宣讀不會中斷。

自由黨黨魁鍾國斌說，雖然社會關心房屋土地問題，但措施要幾年後才看到成效，社會期望解決當下社會矛盾。他認為報告要提及成立獨立調查委員會、政府重組，提出討論如何重啟政改。

鍾國斌：應提成立獨立調查委員會

葉劉：無可能答應雙普選，暴動就應承？

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀表示，林太無可能在施政報告答應「雙普選」，因為要根據《基本法》和人大常委的決定，提出時間表亦要先諮詢立法會議員，反問是否「暴動就應承？」民建聯主席李慧琼表示，廣大市民希望盡快過正常生活、香港恢復秩序，期望政府能提出方法，但同時要雙軌並行，解決土地房屋等問題。

有議員昨在內會關心今日立法會的保安安排，公民黨陳淑莊問到若警方進入立法會執法，會否不蒙面及展示編號，立法會秘書長陳維安透過會議秘書表示，已將議員意見向當局反映。立法會外昨日繼續放置水馬陣，有警員巡邏，中信天橋亦加裝了綠色圍網。

（施政報告）

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676