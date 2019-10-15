客貨車黃雨撼燈柱 司機不治

路燈維修工回程出事

客貨車32歲男司機鄺╳俊胸口及腳部受傷昏迷，由接報到場消防員撬開車門救出，救護員即場急救及初步包紮後送院，惟搶救近兩小時後證實不治。警方事後根據資料通知其親友到醫院協助了解。

路政署發言人表示，該司機為路燈維修保養工程承建商的一名工人，他昨凌晨完成工作後，駕車回程途中發生嚴重交通意外不治。署方對意外感到非常難過，並對死者家屬致以深切慰問，同時亦已要求承建商聯絡死者家屬，盡量提供所需協助。

天文台於昨凌晨3時15分發出黃色暴雨警告信號。事發於昨凌晨3時許，鄺駕駛工程客貨車沿長沙灣呈翔道往觀塘方向行駛，至李鄭屋邨對開時，疑因天雨路滑失控剷上左邊行人路，再猛撼向燈柱，客貨車泵把飛脫，車頭嚴重損毁，部分文件及碎片散落一地，鄺昏迷被困車廂。意外起因仍有待深入調查，案件交由西九龍總區交通部特別調查隊跟進。警方呼籲任何人若目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 9062或3661 9000與調查人員聯絡。