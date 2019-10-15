石棺藏屍開審 同住小草：聞3被告商犯案棄屍

3人曾潛逃台灣 被捕互卸責

被告依次為曾祥欣（28歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。控辯雙方承認事實透露，3人早前已承認阻止合法埋葬屍體罪。

自稱「There」成員 殺事主有3000萬

控方開案陳辭稱，案發時3名被告和別名「小草」的何菱瑜同住荃灣工廈DAN6的單位，3名被告自稱同屬國際組織「There」的成員。首被告與事主張萬里有金錢糾紛，聲稱殺死事主可獲取3000萬元。

案發當日早上，小草看到首被告及第三被告用Google地圖尋找犯案地點，分別稱「殺阿J」及向事主注射酒精，造成飲醉酒假象再殺害他。他們其後外出買繩、膠袋及哥羅芳，並將哥羅芳倒在次被告前女友的黑色內褲上。

小草聞被掩口「嗚嗚」聲

事主到達案發單位，次被告拿着沾有哥羅芳的內褲到客廳，小草在閣樓聽到一把男聲與次被告互喊「╳你老母」，再傳出疑似被掩口的「嗚嗚」聲。事後，首被告取出針筒及疑裝有酒精的小樽稱「阿J死咗」，並討論棄屍方法。小草翌日折返單位見到滲血「石棺」。

其後，3人帶同小草潛逃至台灣，小草聯絡男友赴台陪她在當地報警。3人4月抵港即被捕，首被告及第三被告警誡下承認只是幫手，主謀是次被告；次被告則說沒有令事主死亡。法醫因屍體腐爛，未能確定死因。

【案件編號：HCCC459/16】