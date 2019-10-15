花91天審結再拗訟費 「長命」亂過路案未斷尾

尼泊爾籍女被告Thapa Kamala被票控一項行人疏忽罪名，案情指被告2016年4月在大潭道一輛停泊路旁之的士後方過馬路，遭另一輛從對面線駛來的士撞傷，骨折入院，後被律政司票控。辯方透露，原在高級私人會所任職保安的被告，目前仍需靠拐杖助行及覆診。

裁判官何麗明昨裁決時指出，被告與的士司機證供有不可信和前後矛盾之處，在疑點利益歸於被告的原則下判處無罪。辯方律師侯振輝表明申請訟費，希望法庭立即處理；控方亦根據《刑事案件訟費條例》第17和18條涉「不必要或不恰當地招致的訟費」及「法律代表或其他代表對虛耗訟費的法律責任」，申請向侯振輝及曾代表被告的另一大律師梁耀祥索取訟費，並建議法庭押後一併處理。

官批辯方屢轉移話題「無知」

侯回應稱，若法庭裁定辯方應獲訟費，便代表整件事已結束，形容控方沒基礎作上述申請，又稱自己沒看到控方收到需向辯方索取訟費的指示。何官則要求侯進一步解釋，其間批評他陳辭時多次轉移話題，「無視法庭，並說出你想說的任何事」，亦展示對法律的無知（ignorance），終將案件押後處理。

控方擬索6位數 辯方申索7位數

據悉，控方有意向辯方索取6位數字訟費，而辯方則表示申索的訟費金額達7位數。

何官早前遭本案被告申請司法覆核，高院其後形容本案簡單直接，至今仍未審結的做法浪費法庭資源，要求裁判官盡快聆聽結案陳辭，不得再拖延。被告亦同時入稟區域法院，指何官令她失去自由、受感情傷害等，要求對方賠償逾170萬元。

【案件編號：ESS39884/16】