眾志3人控違特權法 其一另涉襲立會保安

3名答辯人吳嘉兒（21歲）、鄭家朗（19歲）和何秀儀（21歲），各被票控一項「在立法會會議廳範圍內逗留時未有遵守秩序」罪名，指3人分別於今年3月16日在立會綜合大樓2樓1號會議室內，違反《立法會（權力及特權）條例》第8（3）條所發出的行政指令。何秀儀另被控一項普通擊襲罪名，控罪指她於同日同地襲擊許耀德；據了解事主為立法會保安員。

案件押後 襲擊案被告保釋禁足立會

控方昨在庭上表明可答辯，但辯方要求將案押後至12月2日以索取控方文件及法律指示，獲裁判官批准。另外何秀儀一案，裁判官下令她可以500元保釋外出，其間不得離港、每周到警署報到一次，另不得進入立法會大樓內及其附近100米範圍。

鄭家朗在庭外說，過去立法會秘書處只會以警告形式處理公聽會的抗議行為，今次卻檢控他們，憂慮會成首例。他又批評，何秀儀在開庭5日前才被加控普通襲擊罪，「有意將唔同罪名加諸我哋身上」。

【案件編號：ESS33914-33916、ESCC2312/19】