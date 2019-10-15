專欄：中國無人商店衰敗之謎／文：章濤

對業者而言，無人商店或能省下部分人手開支，但租金、水電雜費等是固定成本，加上系統開發、維護、保安等龐大成本，此消彼長下經營成本根本沒有降低。對用戶而言，初期或因新鮮感光顧，但亦會因為缺乏與店員的互動和解說，故只購買一些熟悉或單價低的商品，是以商店利潤不會大幅提升；而更重要的是，當新鮮感不再，「得益」的問題就會切實擺在業者眼前。

假如應用科技是為了協助業者蒐集客戶資料，那得益的無疑是業者，但對消費者來說則是「與我何干」，所以不會在價格一樣之下，捨棄傳統商店的真人服務，同時無償出賣私隱；反過來，假如業者明白自己才是得益者，繼而願意在價格上讓步，回饋消費者，那同樣說不過去，因為就如上述所言，在這科技應用背後，商家的成本無降低且利潤無變多，根本沒有打減價戰的空間。除非無人商店已成大勢，廣為消費者接受，商家可藉由大規模的應用來攤分系統開發的龐大成本，屆時才有真正盈利的可能。

對於創新科技，我從來都相信「何時需要」比「是否需要」更關鍵。現時消費者可透過快速的支付方法購入商品，已是相當足夠。當然，商家們可作更多新嘗試，但若新科技所得的額外利益不能回到消費者手上，則注定徒勞無功。

作者 章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]