港大生上月揚威國際賽 清膠海上機械人可DIY

明報記者

剛畢業的港大計算機工程印度學生Sidhant Gupta及就讀機械工程4年級的巴基斯坦學生Ahmed Abbas Alvi，與數名同學今年1月參加校內「體驗式學習計劃」，獲資助組成小團隊到外地考察一周，以工程知識解決當地問題。

赴峇里了解用家真實問題

Gupta本身對海洋機械感興趣，並知道海洋塑膠廢物帶來的問題，因此與在印尼峇里島工作的朋友聯絡，發現在當地沙灘開滑浪板租賃店的店主，每朝早都要徒手清理大量近岸海洋垃圾，而該些垃圾是沿海流冲來。Gupta與團隊成員遂開始研究一個可協助收集海洋垃圾的機械人，其後於5月到當地蒐集意見。

他們帶着機械人到峇里島後，發現當地人對於操作機械人相當抗拒，而且機械人若出問題，當地亦難以維修，「我們一開始帶着『工程師』的身分去解決問題，其後才知道要代入面對問題的人，才能想出適切有效的方法」，因此開始改良機械人。

經歷本地香港工程科學院舉辦的大學生比賽後，團隊加入了來自科大及城大的學生，進一步為機械人加入人工智能及自動化元素。

AI圖像識別 能辨塑膠

最終的ClearBot是一個可讓用家DIY的「盒子機械人」：一個盒子裏面已包括一部高清防水攝錄機，連接具圖像識別能力、可以辨認塑膠垃圾的電腦，以及其他定位裝置、摩打、電池等基本組件。用家可自行以木板、椰子殼、竹枝等製作機械人的框架，然後將整個盒子裝上去使用。所有軟硬件以開源的形式提供，用家可輕易取得甚至自行改裝。

今年9月，ClearBot在由美國國家工程院、英國皇家工程院及中國工程院合辦的「2019全球重大挑戰峰會」學生競賽奪得全球第二名。Gupta期望進一步改良ClearBot，例如用家可選擇以遙控手動、按預設路徑半自動航行、全自動操作，偵測及收集浮於水面的塑膠垃圾，將其商品化，成為真正解決現實問題的科技。