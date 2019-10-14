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港聞
2019年10月14日星期一
港聞二
3招推4萬未售租置 研三折賣 租戶流失即撥綠置居 供誘因現戶遷走
重建舊邨恐延輪候期 先研現邨增建
候公屋逾3年或享租津
改劃地半年未增 團結基金倡25幅優先
張建宗：多紓困措施待批 盼速通過 楊岳橋：當下首務政治問題 不應用民生要脅
社協提10建議 設租津租管改革綜援
筲箕灣體育館20年未建 團體促找數
羅致光：將加強婦女就業培訓
工聯會62人戰區選 斥存在不公選情嚴峻
漆黑無阻愛意 14對視障夫婦再說我願意
柯達大廈遭縱火刑毁 入口噴字「大公可恥」
黎智英子任董事 3餐廳被潑漆 店主同稱不追究
港鐵撞墩8傷事故 安全設計導向「車擋」
夜咳屬心衰竭病徵 逾九成人忽略
貨車疑衝燈撞輕鐵3傷
0.01秒3D掃描 虛實結合化身模特兒 整合體型動作數據 虛擬catwalk電影宣傳用途廣
立體驗2016年成立 科技園培育公司
尊子漫畫
【Emily】泛民印LOGO撐參選人 鄭松泰質疑排外
【Emily】台灣內政部用「黑警」字眼
【Emily】殘疾歧視投訴 六成涉僱傭問題
【Emily】fb達人 黃錦星出po詳細過新聞稿
【Emily】王國興交棒女將 再遇朱日安夾擊
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【明報專訊】（請看附圖）
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