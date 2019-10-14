立體驗2016年成立 科技園培育公司

江門邀落戶 未來當地組裝產品

胡麗玲表示，組裝大型3D掃描器需要較多地方，江門市願意提供資助並邀請該公司到當地開設分公司，故最近已在江門市註冊分公司，準備設立硬件組裝基地。該公司計劃，向江門附近的工廠採購零件、金屬部件和外殼等，而組裝工作則在其江門分公司內進行。

至於IN 3D Hub的商業模式，則有B2C和B2B2C兩種。以B2C來說，可以出租給結婚的新人，日租數千元。又或在商場設置以貼紙相機形式營運，逐次向消費者收費，目標顧客是高中畢業生。胡稱，很多女生在高中畢業時都會光顧攝影師拍攝一輯造型照，將來也可以光顧該公司製作一些3D短片。整體來說，胡麗玲傾向以B2B2C的模式為主，她說若以B2C的模式按日或按次收費，對個人來說收費會比較高。若採用B2B2C的模式和中介機構合作，因為合作期較長以及協同作用等原因，消費者實際支付的費用會較低，甚至有可能免費。

胡麗玲舉例，公司若與婚宴場地或婚禮統籌公司長期合作，新人只需光顧後兩者就能使用IN 3D Hub製作3D短片，未必需要額外付費。又或如上文提及的電影公司與商場合作宣傳方式，消費者亦可能毋須付款，只需在商場購物或消費達到一定金額即可使用。這就是內地人常說的「羊毛出在豬身上」。